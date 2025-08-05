Португалія

Жорже Кошта провів понад 300 матчів за "драконів" у всіх турнірах.

У португальській лікарні після зупинки серця на тренувальному полі Порту помер футбольний директор клубу Жорже Кошта.

Колишній капітан "драконів" пішов із життя у віці 53 років. Повідомляється, що в медзакладі Кошта опинився в уже дуже важкому стані. У 2022-му Жорже переніс серцевий напад і пройшов катетеризацію для розширення артерії.

В якості центрального захисника португалець провів 324 матчі (всі турніри) за Порту, відзначившись 20-ма голами й п'ятьма асистами. Із "драконами" Кошта здобув 19 трофеїв у Португалії, а на міжнародній арені виграв Лігу чемпіонів-2003/04, Кубок УЄФА-2002/03 і Міжконтинентальний Кубок-2004.

Також на рахунку ексоборонця два гола та один асист у 50-ти поєдинках збірної Португалії.

Із липня 2024 року Жорже обіймав посаду футбольного директора Порту.