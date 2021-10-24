Испания

Накануне матча чемпионата Испании между Реалом и Барселоной вспоминаем, как команды играли друг против друга в последние годы.

В 17:15 внимание всего мира будет приковано к Барселоне, стадиону Камп Ноу, где местная Барса встретится со своим главным соперником – мадридским Реалом. Поединок, которого ждут всегда, несмотря на то, что эти команды сыграли между собой больше двух сотен матчей.

Эта встреча станет 247 официальным матчем между командами и 183 в рамках чемпионатов Испании. Барселона в последнее время пыталась обойти соперника и очень близко подобралась к "королевскому клубу" по количеству побед в чемпионате.

Победы Реала в Ла Лиге: 75

Ничьи: 35

Победы Барселоны в Ла Лиге: 72

Если же учитывать все матчи в официальных турнирах между командами, то здесь перевес также на стороне Реала, но он все еще минимален.

Победы Реала: 98

Ничьи: 52

Победы Барселоны: 96

Вспомним самые интересные поединки команд за последние годы.

10 марта 2007 года, Камп Ноу, 26 тур чемпионата Испании

Барселона – Реал 3:3

Голы: Месси, 11, 28, 90 – ван Нистелроой, 5, 13, Рамос, 73

Барселона: Вальдес – Пуйоль, Тюрам, Маркес (Гудьйонсен, 82), Олегер – Иньеста, Хави, Деко (Беллетти, 71) – Месси, Это'О (Сильвиньо, 46), Роналдиньо

Реал: Касильяс – Сальгадо, Эльгера, Рамос, Торрес – Гаго, Диарра, Гути (де ла Ред, 82) – Рауль (Робиньо, 61, ван Нистелроой, Игуаин

Поединок, положивший старт 11-летней серии с Месси в составе Барселоны на Эль Класико получился также очень результативным, но Лео вряд ли захочет его вспоминать. На Сантьяго Бернабеу Реал разбил Барсу со счетом 4:1.

7 мая 2008 года, Саньтяго Бернабеу, 36 тур чемпионата Испании

Реал – Барселона 4:1

Голы: Рауль, 13, Роббен, 21, Игуаин, 63, ван Нистелроой, 78 – Анри, 87

Реал: Касильяс – Рамос, Пепе, Хайнце, Марсело – Гаго, Диарра – Роббен (Игуаин, 62), Снейдер, Гути (Робиньо, 72) – Рауль (ван Нистелроой, 76)

Барселона: Вальдес – Дзамбротта, Маркес (Сильвиньо, 45, Эдмилсон, 60), Пуйоль, Абидаль – Туре, Хави, Гудйонсен (Дж.дос Сантос, 24) – Месси, Кркич, Анри

Этот матч положил начало впечатляющей серии из 14 матчах, в которых мадридский Реал не мог выиграть у Барселоны в основное время. В финале Кубка Испании в экстра-тайме (основное время завершилось со счетом 0:0 – последняя сухая ничья между командами) решающий мяч забил Криштиану Роналду, которому понадобилось целых 13 матчей, чтобы добыть свою первую победу в Эль Класико.

Во время этой серии состоялись и последние матчи команд в Лиге чемпионов — это был полуфинал сезона 2010/11. В первой встрече Месси оформил дубль и победу своей команды на Сантьяго Бернабеу, а в ответном матче на Камп Ноу команды сыграли вничью 1:1.

В сезоне 2013/14 и Реал, и Барселона впервые за долгие годы остались без чемпионского титула, отдав его Атлетико. Но между собой в 29 туре команды Анчелотти и Мартино устроили матч, который абсолютно точно впечатлил нейтральных болельщиков.

23 марта 2014 года, Сантьяго Бернабеу, 29 тур чемпионата Испании

Реал – Барселона 3:4

Голы: Бензема, 20, 24, Роналду, 55 (пенальти) – Иньеста, 7, Месси, 42, 65 (пенальти), 84 (пенальти)

Реал: Лопес – Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело – Модрич (Мората, 90), Алонсо, Ди Мария (Иско, 85) – Бэйл, Бензема (Варан, 66), Роналду

Барселона: Вальдес – Алвес, Маскерано, Пике, Альба – Хави, Бускетс, Фабрегас (Санчес, 78) – Неймар (Педро, 69), Месси, Иньеста

Удаление: Рамос, 63

На момент окончания сезона-2015/16, мадридский коллектив серьезно превосходил принципиального соперника по количеству побед в очных противостояниях на отрезке нескольких сезонов, однако все эти успехи добывались, преимущественно, в рамках Суперкубка Испании. В Примере же Реал попросту не мог обыграть Барсу в течение двух лет.

И вот, долгожданная победа "сливочных" над "блаугранас" в рамках Примеры пришлась именно на матч в логове последних. Тогда в начале второго тайма счет открыли каталонцы, но столичные парни сначала сравняли, а затем в меньшинстве вышли вперед.

2 апреля, 2016 года, Камп Ноу, 31 тур чемпионата Испании

Барселона – Реал 1:2

Голы: Пике, 56 – Бензема, 62, Роналду, 85

Барселона: Браво – Алвес, Пике, Маскерано, Альба – Ракитич (Туран, 74), Бускетс, Иньеста – Месси, Суарес, Неймар

Реал: Навас – Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос – Бэйл (Лукас, 85), Бензема (Хесе, 90), Роналду.

Удаление: Рамос, 83 (вторая желтая)

Сможете ли вы вспомнить последний матч между Реалом и Барсой, в котором забили и Месси, и Роналду?

На самом деле, далеко в память идти не нужно – это был их последний матч друг против друга в рамках чемпионата Испании. Пять с половиной месяцев назад Барселона уже гарантировала себе первое место и на матч 36-го тура выходила в ранге чемпиона Испании. Свой последний Эль Класико Роналду не доиграл до конца.

6 мая 2018 года, Камп Ноу, 36 тур чемпионата Испании

Барселона – Реал 2:2

Голы: Суарес, 10, Месси, 52 – Роналду, 14, Бэйл, 72

Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Умтити, Альба – Коутиньо (Семеду, 46), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулиньо, 58) – Месси, Суарес (Пако, 90+2)

Реал: Навас – Начо (Лукас, 72), Варан, Рамос, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич, 84) – Бэйл, Бензема, Роналду (Асенсио, 46)

Удаление: Роберто, 45+3