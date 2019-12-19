Испания

Полузащитник Атлетико и сборной Франции Тома Лемар не покинет Мадрид в январе.

До конца сезона Тома Лемар даже не будет рассматривать варианты с уходом из Атлетико — сообщает Get French Football News.

24-летним французом интересуется Лион, причем хочет заполучить его уже в январе, однако Лемар намерен попытаться завоевать стабильное место в стартовом составе команды Диего Симеоне, а о возможной смене клуба будет думать не раньше лета.

Лемар выступал за Кан (36 матчей во всех турнирах, 1 гол), Монако (127, 22), Атлетико (51, 4) и национальную сборную Франции (22, 4).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.