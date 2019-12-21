Испания

Матч 18-го тура чемпионата Испании завершился победой Эйбара над Гранадой.

Гранада уже не напоминает собой сенсацию старта первенства Ла Лиги, что подтвердил поединок 18-го тура против Эйбара.

Хозяева забили два мяча в середине первого тайма и довершили дело "контрольным выстрелом" за несколько минут до финального свистка.

Эйбар занимает 16-е место, оторвавшись от зоны вылета на 5 очков. Гранада остается девятой, но по итогам тура наверняка опустится в нижнюю половину турнирной таблицы.

Эйбар — Гранада 3:0

Голы: Энрич, 21, Кике, 26, Инуи, 87.

Эйбар: Дмитрович — Техеро, Оливейра, Бигас, Коте — Педро Леон, Эскаланте (Диоп, 84), Экспозито, Инуи — Кике (Шарлес, 37), Энрич (Кики, 73).

Гранада: Руй Силва — Виктор Диас, Дуарте, Хосе Мартинес, Нева (Рамос, 56) — Брайс, Гоналон — Вадильо (Мачис, 56), Карлос Фернандес, Пуэртас (Алекс Мартинес, 76) — Сольдадо.

Предупреждения: Энрич, Эскаланте, Леон — Гоналон, Дуарте, Брайс.

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