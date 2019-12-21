Испания

"Матрасники" намерены заполучить сербского хавбека.

Атлетико хочет подписать полузащитника Неманью Матича и готов начать переговоры с Манчестер Юнайтед, сообщает издание AS.

Мадридский клуб хочет заполучить сербского хавбека в январе, но проблемой в осуществлении этого трансфера может стать нежелание МЮ отпускать игроков в зимнее трансферное окно.

Действующий контракт Матича с Юнайтед рассчитан до июня 2020 года.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 7 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Атлетико попытается перехватить Оливье Жиру у Интера.

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