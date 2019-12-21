"Матрасники" намерены заполучить сербского хавбека.
Неманья Матич, Getty Images
21 декабря 2019, 08:58
Атлетико хочет подписать полузащитника Неманью Матича и готов начать переговоры с Манчестер Юнайтед, сообщает издание AS.
Мадридский клуб хочет заполучить сербского хавбека в январе, но проблемой в осуществлении этого трансфера может стать нежелание МЮ отпускать игроков в зимнее трансферное окно.
Действующий контракт Матича с Юнайтед рассчитан до июня 2020 года.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел 7 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Атлетико попытается перехватить Оливье Жиру у Интера.
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