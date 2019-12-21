Испания

Завершился первый матч игрового дня в чемпионате Испании.

В рамках 18-го тура Севилья прибыла в гости к Мальорке, чтобы прервать свою мини-серию из двух матчей без побед. У команды Хулена Лопетеги это получилось.

На 20-й минуте Диего Карлос после подачи с левого фланга сумел перепрыгнуть голкипера, который ошибся, выходя из ворот, и головой переправил мяч в сетку.

Во втором тайме Хордан заработал пенальти, который арбитр назначил только после просмотра VAR. Банега пробил точно и вывел установил, как оказалось, финальный счет в матче.

Мальорка – Севилья 0:2

Голы: Диего Карлос, 20, Банега, 63 (с пенальти).

Мальорка: Рейна — Гамес, Седлар, Вальент, Лумор — Кубо, Севилья (Эрнандес, 57), Баба (Фебас, 78), Дани Родригес — Лаго Джуниор, Будимир (Чаваррия, 69).

Севилья: Вацлик — Навас, Диего Карлос, Каррису, Регилон - Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 73) — Окампос (Гудель, 89), Мунир — де Йонг (Кунде, 66).

Предупреждения: Морено, Гамес, Будимир, Баба, Вальент, Седлар — Навас, Фернандо, Родригес.