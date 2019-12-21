Испания

Чилиец хочет покинуть клуб из-за конфликта с Эрнесто Вальверде.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль этой зимой может вернуться в итальянскую Серию А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главным претендентом на подписание 32-летнего чилийца является Интер.

Видаль хочет сменить клубную прописку из-за натянутых отношений с главным тренером "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. Кроме того, полузащитника не устраивает его роль в клубе.

Наставник Интера Антонио Конте, с которым Видаль успел поработать в Ювентусе, считает чилийца главной целью на зимнее трансферное окно, однако Барселона готова отпустить футболиста не менее чем за 20 млн евро.

Артуро Видаль уже сообщил своему агенту, чтобы тот начал поиски новой команды. Впрочем, хавбек оптимистично смотрит на потенциальный переход в Интер.

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