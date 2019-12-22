Валенсия сыграла вничью с Вальядолидом

Испания

Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании между Вальядолидом и Валенсией.

"Летучие мыши" были близки к провалу, но сумели спастись в компенсированное время благодаря голу Ману Вальехо.

Вальядолид – Валенсия 1:1

Голы: Гвардиола Наварро, 83 – Вальехо, 90+4

Вальядолид: Масип – Антонито, Кико, Салису, Мойяно – Эрвиас (Плано, 71), Фернандес, Феде, Вилья (Тухами, 78) – Унал, Рамирес (Гвардиола Наварро, 83)

Валенсия: Доменек – Васс, Гарай, Габриэль, Гайя – Торрес, Парехо, Коклен, Солер (Эскердо, 86) – Родриго (Вальехо, 68), Собрино (Черышев, 60)

Предупреждения: … — Солер, Коклен, Парехо.