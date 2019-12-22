Форвард может помочь "матрасникам" в матчах Лиги чемпионов.
Диего Коста, Getty Images
22 декабря 2019, 13:10
Нападающий Диего Коста продолжает процесс восстановления после перенесенной операции.
Как сообщает издание Marca, испанский форвард должен вернуться в строй к первому матчу с Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Диего Коста перенес операцию по удалению грыжи шейного отдела позвоночника в конце ноября. Изначально предполагалось, что 31-летний игрок вернется в строй не ранее апреля.
В текущем сезоне нападающий провел 15 поединков в футболке "матрасников", отличившись двумя голами и тремя ассистами.
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