Испания

Форвард может помочь "матрасникам" в матчах Лиги чемпионов.

Нападающий Диего Коста продолжает процесс восстановления после перенесенной операции.

Как сообщает издание Marca, испанский форвард должен вернуться в строй к первому матчу с Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Диего Коста перенес операцию по удалению грыжи шейного отдела позвоночника в конце ноября. Изначально предполагалось, что 31-летний игрок вернется в строй не ранее апреля.

В текущем сезоне нападающий провел 15 поединков в футболке "матрасников", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

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