Испания

Валлийский специалист — о давлении, которое оказывается на вингера мадридского Реала.

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мнением о критике в адрес нападающего своей команды и мадридского Реала Гарета Бэйла.

"Он по-прежнему очень любит эту игру, любит побеждать, любит забивать голы, любит ставить перед собой цели".

"Всю эту шумиху невозможно контролировать, но Бэйла не беспокоит критика в его адрес и никак на него не влияет".

"Гарет находится в одном из самых больших клубов в мире, он выиграл четыре Лиги Чемпионов. Он выиграл все, чтобы справиться с этой критикой", — приводит слова Гиггза Sky Sports.

Напомним, после выхода сборной Уэльса на Евро-2020 Гарет Бэйл вышел на поле с флагом, на котором было написано "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке".

Данный поступок не понравился болельщикам Реала, и они ответили ему своим баннером: "Родриго. Винисиус. Васкес. Бэйл. В таком порядке".

Вдобавок, 30-летний валлиец выступает не лучшим образом в составе "сливочных". В текущем сезоне он отличился в футболке Реала всего двумя мячами и двумя ассистами в 13 матчах во всех турнирах.

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