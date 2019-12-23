Испания

Висенте Болуда собирается баллотироваться на пост президента Реала на выборах 2021 года.

Президент Ассоциации предпринимателей Валенсии Висенте Болуда официально заявил о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах в Реале — сообщает Marca.

Болуда заверил, что обладает достаточными средствами для того, чтобы Реал ни в чем не нуждался, и пообещал, что приобретет для команды минимум трех звезд мировой величины.

Болуда, занимавший пост вице-президента Реала при Рамоне Кальдероне, исполнял обязанности президента клуба после отставки Кальдерона с 16 января по 1 июня 2009 года. Его карьера в Реале закончилась после того, как президентские выборы 2009 года выиграл Флорентино Перес.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.