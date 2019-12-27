Испания

Контракт испанца с Челси завершается в конце этого сезона.

Полузащитник лондонского Челси Педро Родригес заявил о желании вернуться в Барселону, воспитанником которой он является.

Контракт 32-летнего испанца с "пенсионерами" истекает в конце текущего сезона, и, похоже, продлевать его футболист не намерен.

"Готов бросить все ради возвращения в Барселону. Во время предсезонного турне мы играли с Барсой. Тогда после разговора с тренером я увидел шанс, но дверь быстро закрылась".

"На данный момент, я не знаю, что со мной будет. Мой контракт с Челси действует до конца сезона".

"Я покинул Барселону, потому что был смелым. Приехал Неймар, и я стал играть меньше. Такие вещи случаются в футболе", — приводит слова Педро Goal.com, ссылаясь на интервью изданию L'Esportiu.

В текущем сезоне Педро провел десять матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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