Испания

Реал намерен приобрести полузащитника Наполи Фабиана Руиса во время летнего трансферного окна.

Появившийся интерес Реала к Фабиану Руису обрел конкретные очертания: "бланкос" предложили Наполи за испанца 70 миллионов евро — сообщает Gazzetta dello Sport.

При этом итальянское издание утверждает, что речь идет не о покупке в январе, а с прицелом на летний трансферный рынок.

23-летний полузащитник национальной сборной Испании (6 матчей, 1 гол) до Наполи (55 матчей во всех турнирах, 8 голов) выступал за Бетис (60, 3) и Эльче (18, 1).

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