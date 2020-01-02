На награду лучшему футболисту месяца претендуют три футболиста.
getty images
02 января 2020, 12:59
Официальный Твиттер-аккаунт Ла Лиги объявил тройку футболистов, которая будет бороться за звание лучшего игрока последнего месяца 2019 года.
В неё попали защитник Севильи Диего Карлос, нападающий Хетафе Анхель и форвард Барселоны Луис Суарес.
Отметим, что отсутствует в списке Лионель Месси, на счету которого в декабре пять голов в пяти матчах и один ассист.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.