Испания

На награду лучшему футболисту месяца претендуют три футболиста.

Официальный Твиттер-аккаунт Ла Лиги объявил тройку футболистов, которая будет бороться за звание лучшего игрока последнего месяца 2019 года.

В неё попали защитник Севильи Диего Карлос, нападающий Хетафе Анхель и форвард Барселоны Луис Суарес.

Отметим, что отсутствует в списке Лионель Месси, на счету которого в декабре пять голов в пяти матчах и один ассист.

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