Испания

Защитник Реала Рафаэль Варан рассказал о том, как сложно выступать за мадридский клуб.

Рафаэль Варан поделился комментарием касательно того, какое давление оказывается на Реал.

"Здесь несколько видов давления. Каждый день выходит множество газет, ТВ-передач, программ радио и другое. То, что происходит в Мадриде – разносится по всему миру, ибо это очень известный клуб".

"В клубе давление также велико – очень требовательные болельщики: победа – это хорошо, но иногда и этого мало, ведь можно играть лучше. Ничья – это катастрофа. В Реале стандарты выше, чем в любом другом клубе".

"Мы живем с этим давлением, но не все футболисты с ним справляются. Я видел игроков, которым это не удалось", — приводит слова Рафаэля Варана AS.

В текущем сезоне Варан провел 14 матчей в Примере: он забил один гол и отличился одним ассистом.

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