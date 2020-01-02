Защитник Реала Рафаэль Варан рассказал о том, как сложно выступать за мадридский клуб.
Рафаэль Варан, Getty Images
02 января 2020, 22:59
Рафаэль Варан поделился комментарием касательно того, какое давление оказывается на Реал.
"Здесь несколько видов давления. Каждый день выходит множество газет, ТВ-передач, программ радио и другое. То, что происходит в Мадриде – разносится по всему миру, ибо это очень известный клуб".
"В клубе давление также велико – очень требовательные болельщики: победа – это хорошо, но иногда и этого мало, ведь можно играть лучше. Ничья – это катастрофа. В Реале стандарты выше, чем в любом другом клубе".
"Мы живем с этим давлением, но не все футболисты с ним справляются. Я видел игроков, которым это не удалось", — приводит слова Рафаэля Варана AS.
В текущем сезоне Варан провел 14 матчей в Примере: он забил один гол и отличился одним ассистом.
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