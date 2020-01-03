Испания

Бразильский вундеркинд близок к переходу в стан "сливочных".

Реал активизировался в попытках подписать Рейнира и готов сделать официальное предложение, сообщает globoesporte.globoesporte.

Мадридцы хотят подписать игрока уже в январское трансферное окно, чтобы он мог адаптироваться в составе Кастильи оставшуюся часть сезона.

Фламенго, в свою очередь, желает, чтобы после оформления трансфера полузащитник остался в клубе до конца сезона.

Напомним, что к бразильскому вундеркинду также проявляет интерес Атлетико.