Бразильский вундеркинд близок к переходу в стан "сливочных".
РЕЙНИР, ФОТО GETTY IMAGES
03 января 2020, 19:12
Реал активизировался в попытках подписать Рейнира и готов сделать официальное предложение, сообщает globoesporte.globoesporte.
Мадридцы хотят подписать игрока уже в январское трансферное окно, чтобы он мог адаптироваться в составе Кастильи оставшуюся часть сезона.
Фламенго, в свою очередь, желает, чтобы после оформления трансфера полузащитник остался в клубе до конца сезона.
Напомним, что к бразильскому вундеркинду также проявляет интерес Атлетико.