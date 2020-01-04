Испания

Хавбек Рейниер вскоре может подписать контракт с мадридским Реалом.

Главный тренер бразильского клуба Фламенго Хорхе Жезус в одном из своих интервью отреагировал на критику в свой адрес — его обвиняли в недостаточном привлечении в команду молодых игроков.

"За время свое работы я привлек в команду одного 17-летнего футболиста, одного 18-летнего и 19-летнего. Один из них вскоре будет продан в большой европейский клуб", — передает его слова Marca.

Жезус не назвал имя, но скорее всего он говорил об атакующем полузащитнику Рейниере. Не это намекает также и то, что сам футболист вскоре после этих слов подписался в Instagram на многих футболистов мадридского Реала (Асенсио, Йович, Милитан, Азар, Рамос, Кроос, Винисиус Жуниор, Карвахаль, Родриго и Марсело), а также на сам клуб.

В завершившемся сезоне Рейниер, которому через две недели исполнится 18 лет, отметился шестью голами в 14 матчах чемпионата Бразилии.