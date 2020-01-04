В 19 туре чемпионата Испании Реал сыграет с Хетафе на выезде. Зинедин Зидан с первых минут выставил Бэйла и Иско.

Хетафе: Сория – Суарес, Кабрера, Даконам, Ньом – Фажр,, Максимович, Арамбарри, Кукурелья – Мата, Анхель

Запасные: Ндиайе, Молина, Эчейта, Антунеш, Чичисола, Портильо, Тимор

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитан, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Иско, Бэйл — Бензема

Запасные: Йович, Винисиус, Одриосола, Вальверде, Ареоля, Начо, Родриго

Начало матча запланировано на 17:00. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.