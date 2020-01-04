Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Ла Лиги.
ИСКО И БЭЙЛ, ФОТО GETTY IMAGES
04 января 2020, 16:15
В 19 туре чемпионата Испании Реал сыграет с Хетафе на выезде. Зинедин Зидан с первых минут выставил Бэйла и Иско.
Хетафе: Сория – Суарес, Кабрера, Даконам, Ньом – Фажр,, Максимович, Арамбарри, Кукурелья – Мата, Анхель
Запасные: Ндиайе, Молина, Эчейта, Антунеш, Чичисола, Портильо, Тимор
Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитан, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Иско, Бэйл — Бензема
Запасные: Йович, Винисиус, Одриосола, Вальверде, Ареоля, Начо, Родриго
Начало матча запланировано на 17:00. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.