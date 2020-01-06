Испания

Каталонцы собираются подписать капитана Милана.

Барселона рассматривает вариант усиления линии обороны защитником Милана Алессио Романьоли, сообщает BeSoccer со ссылкой на Sky Sports.

Милан в случае данного трансфера потребует у "сине-гранатовых", чтобы Тодибо стал частью сделки.

Романьоли в этом сезоне отыграл 17 поединков в футболке "россонери" и заработал четыре желтых карточки.

Напомним, что в начале декабря Романьоли спровоцировал аварию, в которой пострадали два человека.