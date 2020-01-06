Испания

Форвард Реала Гарет Бэйл не поможет своей команде в ближайшем матче.

Гарет Бэйл прошел медицинский осмотр в составе мадридской команды, сообщил официальный сайт.

У 30-летнего футболиста обнаружена респираторная инфекция. Таким образом, валлиец не отправился на матч 1/2 финала Суперкубка Испании.

В текущем сезоне Бэйл провел 12 матчей в Примере: на его счету два гола и две результативные передачи.

Напомним, что матч Реал – Валенсии состоится 8 января в 22:00 по киевскому времени.

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