Испания

Турецкий полузащитник прервал свою аренду.

Истанбул Башекшехир и Арда Туран приняли решение не продолжать сотрудничество, а потому срок аренды игрока с турецким клубом истек.

Напомним, что контракт футболиста принадлежит Барселоне и действует до лета 2020 года, после чего игрока может стать свободным агентом.

Как сообщает Cadena SER, руководство Барселоны в ближайшее время должно принять решение, оставить игрока или же отправить в другой клуб.

В нынешнем сезоне Туран провел всего 12 матчей во всех турнирах и отличился только двумя желтыми карточками.

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