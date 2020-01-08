Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 1/2 финала Суперкубка Испании.

В первом полуфинальном матче Суперкубка Испании Валенсия сразится с Реалом и будет ждать соперника из пары Атлетико — Барселона.

Валенсия — Реал

8 января, Джедда, Король Абдулла Спортс Сити. Арбитр — Хесус Хиль Мансано.

Валенсия подходит к поединку с довольно длинной серией без поражений и, несомненно, собирается ее продолжить. Последний поединок для левантийцев завершился минимальной победой над Эйбаром. Валенсия совсем недавно продемонстрировала, что готова сражаться с Реалом на равных, лишь на последних минутах упустив победу в матче чемпионата.

Помимо очевидно высокой мотивации "летучих мышей" на эту игру, есть еще один интересный момент. Валенсия была недовольна форматом распределения призовых средств турнира. Реал и Барселона получали больше благодаря своим былым заслугам, что не нравится левантийцам. Чем не повод доказать, что "былые заслуги в футбол не играют"?

Реал же ведет борьбу с Барселоной за чемпионство в Испании и сохраняет отличные шансы на достижение цели, но уровень игры мадридцев в последних поединках оставляет много вопросов. Реал чудом разгромил Хетафе, который имел уйму моментов, чтобы забить и набрать очки. Наверное, можно говорить о классе команд, но и удача способствовала успеху подопечных Зидана.

Тем не менее, Реал уже зарекомендовал себя в качестве успешного кубкового бойца под руководством Зидана. Иначе как объяснить триумфы в Лиге чемпионов. Пусть форма мадридцев и вызывает вопросы, но они могут обойтись малым количеством моментов для победы. К тому же, погода в Саудовской Аравии вряд ли будет играть на руку Валенсии с ее более интенсивным футболом.

Реал по-прежнему не может рассчитывать на Эдена Азара, который до сих пор не может залечить травму. К тому же, из-за повреждений не стоит ожидать Асенсио, Бензема и Бэйла. Атака мадридцев имеет все шансы быть очень молодой. У Валенсии же вряд ли на поле появятся Гедеш и Родриго Морено. Ждем с первым минут Кевина Гамейро.

Ориентировочные составы:

Под вопросом: Вальехо, Кан-Ин, Морено

Не сыграют: Гедеш, Пиччини — Азар, Асенсио, Бензема, Бэйл