Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 1/2 Суперкубка Испании.

Во второй полуфинальном поединке Суперкубка Испании Барселона сыграет против Атлетико и попытается пробиться в финал.

Барселона — Атлетико

9 января, Джедда, Король Абдулла Спортс Сити. Арбитр — Хосе Гонсалес Гонсалес.

Барселона на выходных упустила победу над Эспаньолом в каталонском дерби, что позволило Реалу догнать "сине-гранатовых". Свою роль сыграло удаление Де Йонга, а Эрнесто Вальверде открыто после матча сказал, что красная карточка навредила команде. Тем не менее, такой результат станет лишь дополнительной мотивацией.

Барселона уже играла против Атлетико в этом сезоне и смогла минимально победить благодаря голу Лионеля Месси в конце матча. Тогда решающим фактором оказался аргентинец, но если он сыграет так же, как и против Эспаньола, то у "сине-гранатовых" существенные проблемы, ведь Лео в том матче был откровенно плох.

Атлетико, в свою очередь, в последнем туре чемпионата обыграл Леванте на своем поле, чем довел победную серию до четырех поединков кряду. "Матрасники" больше не могут похвастаться железобетонной обороной, как это было ранее, а потому вынуждены перестраивать свою игру, чем Симеоне и занимается в последние сезоны.

Тем не менее, мадридцы остаются очень неприятным оппонентом именно в контексте кубковых соревнований. Атлетико вполне может собраться и одолеть Барселону. "Индейцы" стабильно забивают по два мяча в последних четырех матчах, но не смогли сохранить ворота на замке во встречах с Бетисом и Леванте.

Ожидаем, что справа в обороне у Барселоны вновь выйдет Роберто, а не Семеду. Кроме того, Умтити и Видаль тоже должны получить игровое время. У Атлетико состав предельно ожидаемый. Симеоне не самый заядлый сторонник ротации.

Ориентировочные составы:

Под вопросом: Тер-Штеген, Артур — Лемар, Врсалько

Не сыграют: Дембеле — Коста