Испания

Главный тренер Малаги Виктор Санчес пока не будет исполнять свои обязанности.

Накануне главный тренер Малаги Виктор Санчес рассказал о том, что его шантажировали, угрожая выложить откровенное видео сексуального характера с его участием.

В итоге видео все же попало в Сеть.

Официальный сайт Малаги не остался в стороне этого инцидента и сообщил, что тренер отстранен от своих обязанностей до выяснения обстоятельств.

"В связи с событиями, которые были недавно обнаружены, но до конца еще не проверены, ФК Малага немедленно отстраняет главного тренера Виктора Санчеса дель Амо от его обязанностей до тех пор, пока не будет проведено полное расследование", — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Малага, выступающая в Сегунде, на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице, лишь на одно очко опережая команды из зоны вылета.

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