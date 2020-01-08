Испания

Стали известны стартовые составы команд на полуфинальный поединок за Суперкубок Испании 2020-го года между Валенсией и мадридским Реалом.

Первый полуфинальный поединок розыгрыша Суперкубка Испании 2020-го года между Валенсией и мадридским Реалом пройдет в далеко не самом ожидаемом месте — Саудовской Аравии. Непривычным был и выбор форварда со стороны Зинедина Зидана. Карим Бензема, равно как и Гарет Бейл, не смогли полететь на Аравийский полуостров, от чего место на острие атаки займет серб Лука Йович. А ведь еще месяц назад французский специалист сокрушался, что не может найти места на поле для своего подопечного. Как видим, определиться помог случай.

Валенсия: Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Коклен, Кондогбия, Парехо, Солер — Торрес, Гамейро.

Запасные: Силлессен, Риверо, Коста, Диакаби, Коррейя, Мангаля, Черышев, Эскуэрдо, Гомес, Собрино.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Иско, Вальверде — Йович.

Запасные: Ареоля, Милитан, Марсело, Хамес, Мариано Диас, Винисиус, Родриго Гоэс.

Матч Валенсия — Реал начнется в 21:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.