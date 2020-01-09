Испания

Новичок Бетиса не исключает, что однажды сыграет в футболке "королевского клуба".

Полузащитник Карлес Аленья этой зимой сменил Барселону на Бетис в поисках игровой практики. Аренда в Бетисе рассчитана до конца сезона. После этого Карлес не исключает никакие варианты.

"Я бы не отказался перейти в Реал", — цитирует Аленью Marca со ссылкой на El Larguero.

"В футболе бывает множество различных поворотов. Я всю жизнь буду болеть за Барселону, но меня научили никогда не говорить никогда".

"Немножко странно надевать футболку Бетиса после стольких лет в одних цветах. Но товарищи по команде, город, болельщики – они изумительны. Меня хорошо приняли с первого дня".

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