Украинец постарается помочь своей команде в Кубке Испании.
АНДРЕЙ ЛУНИН, ФОТО ВАЛЬЯДОЛИД
11 января 2020, 21:29
Место в воротах Вальядолида на игру второго раунда Копа дель Рей против Марбельи займет Андрей Лунин.
Для украинца эта игра станет второй за "пуселу" – ранее он дебютировал в первом раунде Кубка против Толосы из третьего дивизиона (3:0).
Полностью состав Вальядолида выглядит так: Лунин – Порро, Хоакин Фернандес, Карим, Коррал – Эрвиас, Мичел, Феде, Рубио – Унал, Рамирес.
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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