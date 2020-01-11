Испания

Украинец постарается помочь своей команде в Кубке Испании.

Место в воротах Вальядолида на игру второго раунда Копа дель Рей против Марбельи займет Андрей Лунин.

Для украинца эта игра станет второй за "пуселу" – ранее он дебютировал в первом раунде Кубка против Толосы из третьего дивизиона (3:0).

Полностью состав Вальядолида выглядит так: Лунин – Порро, Хоакин Фернандес, Карим, Коррал – Эрвиас, Мичел, Феде, Рубио – Унал, Рамирес.

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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