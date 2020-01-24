|Клуб
|Пришли
|Ушли
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Барселона
|Арда Туран (п. Истанбул, ва)
|Жан-Клера Тодибо (з. Шальке, ар),
Карлес Аленья (п. Бетис, ар)
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Атлетико
|---
|---
|
Реал Мадрид
| Рейнир (п. Фламенго, 25)
|Альваро Одриосола (з. Бавария, ар), Андрей Лунин (в. Реал Овьедо, ар), Хорхе де Фрутос (п. Райо Вальекано, ар)
|
Валенсия
|---
|Тони Лато (з. Осасуна, ар),
Джейсон Мурильо (з. Сампдория, 12)
|
Хетафе
|Эгенекаро Этобо (п. Сток Сити, ар), Дейверсон (н. Палмейрас, ар)
|Леандро Кабрера (з. Эспаньол, 9), Рауль Гарсия (з. Вальядолид, ар), Маркель Бергара (п. завершил карьеру)
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Севилья
|Юссуф Эн Незири (н. Леганес, 20)
|Чичарито (н. Лос-Анджелес Гэлакси, 8,5), Мунас Дабур (н. Хоффенхайм, 12.5), Симон Кьяер (з. Милан, ар), Алехандро Посо (п. Мальорка, ар)
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Эспаньол
|Рауль де Томас (н. Бенфика, 20), Адриан Эмбарба (п. Райо Вальекано, 10), Леандро Кабрера (з. Хетафе)
|Хави Пуадо (п. Сарагоса, ар)
|
Атлетик
|---
|---
|
Реал Сосьедад
|---
|---
|
Бетис
|Гуидо Родригес (п. Америка, 4,5),
Карлес Аленья (п. Барселона, ар)
|Уилфрид Каптум (п. Альмерия, ар),
Исмаель Гутьерес (п. Алавес, ар)
Виктор Камараса (п. Алавес, ар)
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Алавес
|Исмаель Гутьерес (п. Бетис, ар),
Виктор Камараса (п. Бетис, ар), Роберто (в. Вест Хэм, ар)
|Мубарак Вакасо (п. Цзянсу Сунин, 2,7), Антонио Сивера (в. Альмерия, ар), Йон Гвидетти (н. Ганновер, ар)
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Эйбар
|Себастьян Кристофоро (п. Фиорентина, ар)
|Роберто Олабе (п. Экстремадура, ар)
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Леганес
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|Феде Варела (п. Лас Пальмас, ар),
Василий Кравец (з. Луго, ар),
Сабин Мерино (п. Депортиво, ?),
Юссуф Эн Незири (н. Севилья, 20), Овусу (п. Карабах, ?), Клеандро Леши (п. Рекреативо, ар)
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Вильярреал
|---
|Токо Экамби (н. Лион, ар за 4 млн евро), Кристиан Эспиноза (п. Куейкс, 2,3),
Лео Суарес (п. Америка, ?)
|
Леванте
|---
|Иви Лопес (п. Понверрадина, ар)
|
Вальядолид
|Рауль Гарсия (п. Хетафе, ар),
Хосе Антонио Каро (в. Понферадина, ва)
|Андрей Лунин (в. Реал Овьедо, ва),
Луисми (п. Реал Овьедо, ар),
Ануар (п. Панатинаикос, ар), Хорхе де Фрутос (п. Реал, ва), Альваро Агуадо (п. Нумансия, ар)
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Сельта
|Джейсон Мурильо (з. Сампдория, ар)
|Станислав Лоботка (п. Наполи, 20), Клаудио Бовю (н. Депортиво, са)
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Гранада
|Димитри Фулькье (з. Уотфорд, ар)
|Адриан Рамос (н. Америка (Эквадор), са),
Бернардо Круз (з. Нумансия, ар)
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Мальорка
|Алехандро Посо (п. Севилья, ар)
|Ардиай Кабрера (п. Лас-Пальмас, са),
Серхио Буэнакаса (п. Лас Розас, ар),
Брайан Рейна (н. Малага, ар)
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Осасуна
|Тони Лато (з. Валенсия, ар),
|Луис Переа (п. Алькоркон, ар),
Брандон (н. Жирона, ар), Лильо Кастельяно (з. Маккаби, са)