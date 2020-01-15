Испания

Для начала французский защитник доиграет этот сезон в Гельзенкирхене на правах аренды.

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо перебрался в Шальке. Аренда футболиста рассчитана до конца сезона.

У Шальке будет право выкупа игрока за 25 млн евро и еще 5 млн будут прописаны в виде бонусов. Если немцы воспользуются этой опцией, у Барселоны будет возможность обратного выкупа футболиста за 50 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов, сообщил официальный сайт каталонцев.

Жан-Клер перебрался в Барселону в январе 2019 года. За это время он сыграл лишь пять матчей за каталонцев.

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