Испания

Дейверсон не входит в планы тренера команды Вандерлея Лушембургу.

Хетафе значительно продвинулся в переговорах с Палмейрасом об аренде нападающего Дейверсона, утверждает terra.com.br.

Предполагается, что испанский клуб арендует игрока. При соблюдении некоторых условий Хетафе будет обязан выкупить футболиста за 5,5 млн евро.

Контракт Дейверсона с Палмейрасом рассчитан до 2022 года. В 2017 его купили у Леванте за 5 млн евро. В 104 играх за Палмейрас форвард забил 25 голов.

Хетафе после 19 туров Ла Лиги идет на седьмом месте, отставая от третьей строчки на пять очков.

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