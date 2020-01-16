Испания

Ян Коуту вскоре может сменить Коритибу на Барселону.

Правый защитник Коритибы Ян Коуту, который выступает за сборную Бразилии до 17 лет, близок к трансферу в Барселону.

Как сообщает Globo Esporte, команды провели переговоры и сошлись на том, что за игрока будет заплачено около 5 миллионов евро.

Факт переговоров подтвердил президент Коритибы Самир Намур, который также заявил, что с учетом бонусов сумма превысит 5 млн евро.

Игроком также интересовались леверкузенский Байер и лондонский Арсенал.

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