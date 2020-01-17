Испания

Испанский полузащитник завершил восстановление от травмы и набирает форму.

Полузащитник Реала Марко Асенсио провел первую тренировочную сессию после разрыва крестообразных связок.

Испанец был вне футбола с августа прошлого года, когда получил повреждение еще в игре предсезонного сбора против Арсенала.

Напомним, была вероятность, что Марко Асенсио пропустит весь сезон 2019/2020.

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