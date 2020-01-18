Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Испании.

В центральном матче двадцатого тура Ла Лиги Реал на своем поле примет Севилью.

Реал — Севилья

Суббота, 18 января, 17:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Главный арбитр — Хуан Мартинес Мунуэра.

Реал после серии ничейных результатов смог выиграть два поединка и одолеть Атлетико в финальном матче за Суперкубок Испании. "Сливочные" не лучшим образом сыграли против Хетафе, но смогли трижды поразить ворота соперника. Далее последовал довольно легкий триумф в матче против Валенсии. Решающий поединок против Атлетико был очень сложным, но подопечные Зидана в очередной раз показали умение побеждать в финалах.

Реал, однозначно, находится в приподнятом настроении после выигранного турнира, но затрата большого количества сил и перелеты могут несколько утомить команду. Тем не менее, подопечные Зинедина Зидана уже не раз показывали, что умеют решать вопрос трех очков при не самой качественной игре. К тому же, вернулись некоторые лидеры.

Севилья не очень стабильно провела последние матчи чемпионата Испании, но уверенно разобралась с менее грозными оппонентами в рамках Кубка Короля. Сейчас "нервионцы" идут на четвертой строчке турнирной таблицы, располагая 35 баллам. Только дополнительные показатели не позволяют андалусийцами обойти Атлетико.

Данный сезон Севилья не проводит под знаком высокой результативности. 24 гола в 19 встречах — не то, что обычно привыкли видеть от "нервионцев". Тем не менее, команда располагает одной из самых надежных защит в лиге. Статистика личных встреч говорит, что Севилья проиграла последние четыре поединка на выезде против Реала.

Что касается кадровой ситуации, то к тренировкам у Реала приступил Асенсио, но играть ему еще рано. Также полную тренировочную сессию провели Карим Бензема и Серхио Рамос, но и в их участии в матче есть сомнения. У "нервионцев" же можно отметить Окампоса, который пропустит поединок из-за дисквалификации.