Испания

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров.

В поединке двадцатого тура чемпионата Испании Реал на своем поле примет Севилью.

Существенное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Зинедина Зидана. Так, коэффициент Parimatch на победу "сливочных" составляет 1,63, на ничью – 4,4, а на победу "нервионцев" – 5,1.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,65.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "2-й тайм: обе забьют". Коэффициент — 3,15.

Матч Реал — Севилья начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.