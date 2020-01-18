Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 20 тура Ла Лиги между Реалом и Севильей.

Вингер мадридского Реала Лукас Васкес полностью оправился после полученной в ноябре травмы и сыграет с первых минут в центральном матче тура против Севильи. Также отметим возвращение в основу "сливочных" Марсело, не выходившего на поле в матчах Суперкубка Испании.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Милитан, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Л. Васкес, Йович, Родриго

Запасные: Ареола, Начо, Бензема, Б. Диас, Иско, Менди, Винисиус

Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега, Фернандо, Гудель — Ф. Васкес, де Йонг, Эль Хаддади

Запасные: Буну, Эскудеро, Торрес, Эн-Несири, Лопеш, Каррису, Нолито

Матч Реал — Севилья начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.