Испания

Английский защитник пропустит ближайшую встречу Ла Лиги.

Диего Симеоне не сможет рассчитывать на правого защитника Кирана Триппьера в матче против Эйбара, сообщил официальный сайт "матрасников".

Причиной стала грыжа в паховой области. На этой неделе Киран тренировался по специальной программе, но выходить на поле играть не готов.

Триппьер в нынешнем сезоне сыграл в 22 матчах за Атлетико во всех турнирах и отметился четырьмя ассистами.

Матч Эйбар — Атлетико начнется сегодня в 22:00. После 19 туров Ла Лиги "матрасники" идут третьими, отставая на пять очков от лидирующих Барселоны и Реала.