Испания

Подопечные Зинедина Зидана одержали непростую победу над Севильей (2:1).

В центральном матче 20-го тура Ла Лиги мадридский Реал принимал Севилью. Главный тренер хозяев Зинедин Зидан произвел несколько изменений в стартовом составе по сравнению с матчами Суперкубка Испании, что не очень положительно сказывалось на игре команды. Хотя матч она начала довольно-таки активно, завладев игровым и территориальным преимуществом сразу же после стартового свистка. Однако хозяевам не удавалось оказывать серьезное давление на чужую штрафную площади, а редкие удары по воротам не становились проблемой для Вацлика.

Мадридцы много владели мячом на чужой половине поля, но никаких дивидендов это не приносило, не помогли и заработанные стандартные положения. Нападающий "сливочных" Лука Йович и вовсе пребывал на голодном пайке, ведь партнеры по команде не снабжали его мячом, так что у центральных защитников соперника не было серьезной работы. Со временем подопечные Юлена Лопетеги перехватили инициативу, надолго забрав мяч под свой контроль. Вскоре им даже удалось забить и отпраздновать взятие ворот, но после просмотра видеоповтора гол был отменен из-за фола Гуделя в атаке.

Далее "нервионцы" еще несколько раз пробивали по воротам после подач угловых, но у Куртуа не возникало сложностей с тем, чтобы отбить мяч. До окончания первого тайма Севилье так и не удалось создать ни одного опасного момента, как не удалось и хозяевам. Таким образом, команды отправились отдыхать, обойдясь в первом тайме без забитых голов, оставив эту задачу на вторую половину встречи.

После возобновления игры анадалусийцы снова забрали мяч под свой контроль, много времени проводя на чужой половине поля. Однако особой пользы гостям это не приносило, ведь не было даже ударов по воротам Куртуа. Через некоторое время Реал перехватил инициативу и довольно легко воплотил ее в забитый гол. На 57-й минуте Каземиро получил эффектный пас пяткой от Йовича и элегантно разобрался с Вацликом — 1:0.

Вскоре после забитого гола Зидан решил освежить игру команды впереди, выпустив на поле Бензема и Винисиуса. Совсем скоро после их появления был забит гол, однако не в ворота соперника, а в ворота хозяев. Де Йонг отвоевал мяч у Варана и отправил его в дальний угол, у главного арбитра были основания снова отменить взятие ворот (Эль Хаддади дважды сыграл рукой), но гол все же был засчитан — 1:1. Пропустив, хозяева вернули мяч себе и активно пошли вперед, благодаря чему следующий гол не заставил себя долго ждать. На 69-й минуте Каземиро оформил дубль, замкнув ювелирную подачу Л. Васкеса — 2:1.

Через несколько минут у Каземиро была возможность оформить хет-трик, но в этот раз бразилец не попал по воротам. После второго забитого гола Реал уже не отдавал инициативу сопернику, продолжая полностью контролировать ход игры. Подопечные Зидана были решительно настроены забить еще раз, дабы обезопасить себя от ничейного результата. "Сливочные" провели множество содержательных атак с завершающими ударами по воротам, но они увенчались успехом. Ближе всех к забитому голу был Кроос, пробивший в касание после паса Винисиуса, но Вацлику удалось спасти свою команду. В оставшиеся минуты мадридцы уверенно довели матч до логического завершения, отпраздновав важную победу, которая хотя бы на время позволяет команде единолично возглавлять турнирную таблицу.

В 21-м туре Реал отправится в гости к Вальядолиду, а Севилья примет Гранаду.

Реал - Севилья 2:1

Голы: Каземиро, 57, 69 — де Йонг, 64

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Милитан, Марсело (Менди, 71) — Модрич, Каземиро, Кроос — Л. Васкес, Йович (Бензема, 62), Родриго (Винисиус, 62)

Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега (Лопеш, 80), Фернандо, Гудель — Ф. Васкес (Торрес, 75), де Йонг, Эль Хаддади (Эн-Несири, 66)

Предупреждения: Модрич, Карвахаль, Каземиро — Банега