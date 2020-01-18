Испания

Завершился матч 20-го тура чемпионата Испании между Эйбаром и Атлетико.

В очередном туре Атлетико отправился в гости к Эйбару. Подопечные Диего Симеоне пропустили быстрый гол – на 10-й минуте игры Бургос поразил ворота Облака.

Несмотря на тотальное преимущество во втором тайме, Атлетико не только не сумел забить, но и вовсе пропустил на 90-й минуте, и шансов отыграться уже не было.

Эйбар – Атлетико 2:0

Голы: Бургос, 10, Экспосито, 90

Эйбар: Дмитрович – Техеро, Бургос, Бигас, Коте – Экспосито, Альварес – Леон (Кристофоро, 74), Орельяна (Де Блазис, 80), Инуи – Энрич (Шарлес, 87)

Атлетико: Облак – Ариас, Фелипе, Савич, Сауль – Корреа, Эррера (Лоди, 73), Томас, Витоло (Клементе, 87) – Фелиш (Камельо, 83), Мората

Предупреждения: Бургос – Сауль, Савич.

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