Испания

Голкипер каталонцев — о работе с новым тренером.

Голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген высказал свое мнение о тренерской рокировке, которая произошла внутри команды.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить Эрнесто, который проделал здесь великолепную работу в течение двух лет. Он всегда будет уважаемым в Барселоне".

"Но у нас появился новый менеджер, и он надеется что-то изменить. У него есть свои идеи, и мы слушаем и пытаемся делать то, что он от нас просит. Мы надеемся, что Сетьен будет успешен в Барселоне", — сказал Тер Штеген Marca.

Ранее отставку Вальверде прокомментировал главный тренер мадридского Реала Эрнесто Вальверде.