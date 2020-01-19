Голкипер каталонцев — о работе с новым тренером.
Марк-Андре Тер Штеген, getty images
19 января 2020, 10:27
Голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген высказал свое мнение о тренерской рокировке, которая произошла внутри команды.
"Прежде всего, я хочу поблагодарить Эрнесто, который проделал здесь великолепную работу в течение двух лет. Он всегда будет уважаемым в Барселоне".
"Но у нас появился новый менеджер, и он надеется что-то изменить. У него есть свои идеи, и мы слушаем и пытаемся делать то, что он от нас просит. Мы надеемся, что Сетьен будет успешен в Барселоне", — сказал Тер Штеген Marca.
Ранее отставку Вальверде прокомментировал главный тренер мадридского Реала Эрнесто Вальверде.