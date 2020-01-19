Испания

"Вердибланкос" победили со счетом 2:0.

В поединке 20-го тура Примеры Бетис одержал домашнюю победу над Реал Сосьедадом со счетом 3:0. Голами в составе севильского клуба отличились Борха Иглесиас и Хоакин, а также Серхио Каналес.

Бетис – Реал Сосьедад 2:0

Голы: Иглесиас, 27, Хоакин, 44, Каналес, 90+5.

Бетис: Роблес – Эмерсон, Манди, Бартра, Морено – Эдгар Гонсалес – Аленья (Родригес, 68), Каналес, Гуардадо, Хоакин (Тельо, 82) – Иглесиас (Морон, 74).

Реал Сосьедад: Ремиро – Сальдуа (Горосабель, 80), Льоренте, Ле Норман, Муньос – Гевара – Порту (Виллиан Жозе, 71), Мерино, Эдегор, Ойарсабаль – Исак (Барренечеа, 57).

Предупреждения: Гуардадо, Морено, Эмерсон – Льоренте.

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