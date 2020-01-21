Испания

Полузащитник Милана Сусо может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Севилья заинтересована в услугах Сусо, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, спортивный директор испанской команды Мончи ведет переговоры с окружением 26-летнего футболиста.

Сусо готов покинуть Милан в это трансферное окно. Его контракт с "россонери" рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Сусо провел 16 матчей в Примере: на его счету один гол и две результативные передачи.

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