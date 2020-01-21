Главный тренер Барселоны Кике Сетьен не исключил возвращение Андреса Иньесты.
Андрес Иньеста, Getty Images
21 января 2020, 14:25
Кике Сетьен назвал одного из легендарных футболистов "блаугранас", которого он хотел бы видеть в составе своей команды.
"Вернуть кого-то из легенд? Иньесту. Он еще не завершил карьеру футболиста. Возможно, нам удастся вернуть его", — приводит слова Кике Сетьена Sport.es.
Иньеста выступал за Барселону с 2002 по 2018 год. Он выиграл 32 трофея с каталонской командой.
Ныне 35-летний футболист выступает за японский Виссел Кобе.
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