Испания

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен не исключил возвращение Андреса Иньесты.

Кике Сетьен назвал одного из легендарных футболистов "блаугранас", которого он хотел бы видеть в составе своей команды.

"Вернуть кого-то из легенд? Иньесту. Он еще не завершил карьеру футболиста. Возможно, нам удастся вернуть его", — приводит слова Кике Сетьена Sport.es.

Иньеста выступал за Барселону с 2002 по 2018 год. Он выиграл 32 трофея с каталонской командой.

Ныне 35-летний футболист выступает за японский Виссел Кобе.

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