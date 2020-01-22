Испания

"Летучие мыши" сумели квалифицироваться в следующий раунд.

В поединке 1/16 финала Кубка Испании Валенсия на выезде сумела обыграть УД Логронес, забив единственный гол в матче.

УД Логронес — Валенсия 0:1

Голы: Гомес, 15

Валенсия: Доменек — Хауме, Мангаля, Диахаби, Коррейя — Ли (Коклен, 63), Парехо, Солер, Торрес — Эскердо (Собрино, 86), Гомес (Гамейро, 77)

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