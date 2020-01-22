"Летучие мыши" сумели квалифицироваться в следующий раунд.
фото Валенсия
22 января 2020, 23:54
В поединке 1/16 финала Кубка Испании Валенсия на выезде сумела обыграть УД Логронес, забив единственный гол в матче.
УД Логронес — Валенсия 0:1
Голы: Гомес, 15
Валенсия: Доменек — Хауме, Мангаля, Диахаби, Коррейя — Ли (Коклен, 63), Парехо, Солер, Торрес — Эскердо (Собрино, 86), Гомес (Гамейро, 77)
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