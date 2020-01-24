Испания

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва рассказал, что интерес к нему проявлял мадридский Реал.

Будучи подростком, Реал активно пытался заполучить Давида Силву в состав своей команды.

Испанец прошел просмотр на базе мадридской команды, однако отец не позволил ему стать игроком этого клуба.

"Каждый год Реал звал меня, но я отказывал. Я играл в родном городе до тех пор, пока мне не исполнилось четырнадцать лет", — приводит слова Давида Силвы AS.

Отметим, что Давид Силва провел 419 матчей за Манчестер Сити: на его счету 74 гола и 137 результативных передач.