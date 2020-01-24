Испания

Наставник Атлетико прокомментировал поражение в матче против команды из Сегунды Б.

Мадридский Атлетико сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв в дополнительное время Леонесе (2:1), которая выступает в Сегунде Б.

Главный тренер "матрасников" прокомментировал результат этой встречи, взяв на себя всю ответственность за поражение.

"Желание работать в Атлетико у меня никогда не пропадало. Серии пенальти, овертаймы в Лиге чемпионов никак на меня не повлияли. Ничего не изменится и после этого вылета. У меня хорошая команда, и результаты скоро будут".

"Что пошло не так? У нас не было решительности, которая была нам нужна. Витоло, Сауль и Томас, к сожалению, упустили свои моменты. Было много атак, которые могли завершить голом, но их вратарь сыграл фантастически".

"Соперник сыграл смело и провел отличный матч, а мы не смогли забить. Ответственность за вылет из Кубка Испании лежит полностью на мне", — приводит слова Симеоне Marca.

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