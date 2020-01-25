Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Ла Лиги.
АРТУР, ФОТО GETTY IMAGES
25 января 2020, 16:18
В центральном матче тура Барселона отправится в гости к Валенсии. Место в центре полузащиты каталонцев займет Артур.
Валенсия: Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Торрес, Коклен, Кондогбия, Солер — Гамейро, Гомес
Запасные: Родриго, Эскудеро, Риверо, Коста, Собрино, Мангала, Ли Кан-Ин
Барселона: Тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Артур, Бускетс, де Йонг — Месси, Гризманн, Фати
Запасные: Ленгле, Семеду, Колладо, Фирпо, Пенья, Видаль, Ракитич
Начало матча запланировано на 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.