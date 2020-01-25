Испания

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Ла Лиги.

В центральном матче тура Барселона отправится в гости к Валенсии. Место в центре полузащиты каталонцев займет Артур.

Валенсия: Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Торрес, Коклен, Кондогбия, Солер — Гамейро, Гомес

Запасные: Родриго, Эскудеро, Риверо, Коста, Собрино, Мангала, Ли Кан-Ин

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Артур, Бускетс, де Йонг — Месси, Гризманн, Фати

Запасные: Ленгле, Семеду, Колладо, Фирпо, Пенья, Видаль, Ракитич

Начало матча запланировано на 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.