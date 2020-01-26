Испания

Встреча команд завершилась со счетом 0:0.

В поединке 21-го тура Примеры Сельта и Эйбар не смогли определить победителя.

После этого результата Сельта осталась в зоне вылета с 17 очками, а Эйбар на данный момент занимает 15-ю строчку, набрав 23 пункта.

Сельта – Эйбар 0:0

Сельта: Рубен Бланко – Васкес (Мальо, 75), Мурильо, Араухо, Оласа – Рафинья, Бельтран, Йокушлу, Систо (Фернандес, 62) – Санти Мина (Денис Суарес, 73), Аспас.

Эйбар: Дмитрович – Техеро, Бургос, Бигас, Хосе Анхель – Экспосито, Альварес (Кристофоро, 52) –Леон (Диоп, 75), Орельяна, Инуи (Де Бласис, 67) – Энрик.

Предупреждение: Аспас.

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