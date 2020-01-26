Испания

"Синие" победили дома со счетом 1:0.

В матче 21-го тура Примеры Хетафе одержал победу над Бетисом со счетом 1:0. Единственный гол на 89-й минуте матча с пенальти забил Анхель Родригес.

Хетафе – Бетис 1:0

Гол: Анхель Родригес, 89 (пенальти).

Хетафе: Сория – Суарес, Джене, Эчейта, Оливера – Ньом (Этебо, 85), Арамбарри, Максимович, Кукурелья – Молина (Дейверсон, 65), Мата (Анхель Родригес, 75).

Бетис: Роблес – Барраган, Манди, Бартра, Морено – Эдгар Гонсалес – Фекир (Тельо, 72), Каналес, Гуардадо (Аленья, 34), Хоакин – Морон (Иглесиас, 80).

Предупреждения: Максимович, Эчейта – Каналес, Бартра, Роблес, Манди.

Удаление: Феддаль, 90.

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