Полузащитник Милана Сусо в январе может сменить клуб.
СУСО, GETTY IMAGES
27 января 2020, 16:22
Сусо стал на шаг ближе к переходу в Севилью, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, 26-летний футболист согласовал личный контракт с испанской командой.
Сейчас Севилья и Милан согласовывают детали трансфера. "Россонери" готов отпустить в аренду с опцией выкупа за 20 миллионов евро. Если Сусо проведет 15 матчей, то Севилья должна будет выкупить испанца. Милан настаивает на выкуп после 10 игр.
В текущем сезон Сусо провел 16 матчей в Серии А: на его счету один гол и две результативные передачи.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.