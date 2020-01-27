Испания

Полузащитник Милана Сусо в январе может сменить клуб.

Сусо стал на шаг ближе к переходу в Севилью, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, 26-летний футболист согласовал личный контракт с испанской командой.

Сейчас Севилья и Милан согласовывают детали трансфера. "Россонери" готов отпустить в аренду с опцией выкупа за 20 миллионов евро. Если Сусо проведет 15 матчей, то Севилья должна будет выкупить испанца. Милан настаивает на выкуп после 10 игр.

В текущем сезон Сусо провел 16 матчей в Серии А: на его счету один гол и две результативные передачи.

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