Испания

Владелец Вальядолида Роналдо намерен воспользоваться своими контактами на Сантьяго Бернабеу.

Реал Вальядолид намерен взять в аренду у мадридского Реала 18-летнего Рейнира. Об этом сообщает Globo Esporte.

Талантливый хавбек 20 января подписал шестилетний контракт со "сливочными". За бразильца было уплачено порядка 30 млн евро.

Вероятность того, что Рейнир сразу же будет получать свой шанс в первой команде — крайне мала. Этим и желает воспользоваться Вальядолид.

"Он игрок, которому нужно игровое время, и мы можем ему это дать. Почему бы не арендовать его? Мы ничего не можем гарантировать, но мы были бы рады, если бы мы могли рассчитывать на него и дать ему возможность побороться за место в составе в нашей команде", — заявил наставник Вальядолида Серхио Гонсалес.

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